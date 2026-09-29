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Ольга Романова
редактор
10:56, Сьогодні
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У Донецьку дерево впало біля дитячого майданчика та розтрощило столик, - ФОТО, ВІДЕО

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У Донецьку дерево впало біля дитячого майданчика та розтрощило столик, - ФОТО, ВІДЕО

У тимчасово окупованому Донецьку дерево впало біля дитячого майданчика на вулиці Словацькій, 57а.

Внаслідок падіння дерева було пошкоджено та розтрощено столик, розташований поруч із майданчиком.

У Донецьку дерево впало біля дитячого майданчика та розтрощило столик, - ФОТО, ВІДЕО, фото-1



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#Донецьк #дерево #дитячиймайданчик
Ольга Романова
редактор
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