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У Донецьку дерево впало біля дитячого майданчика та розтрощило столик, - ФОТО, ВІДЕО

У тимчасово окупованому Донецьку дерево впало біля дитячого майданчика на вулиці Словацькій, 57а. Внаслідок падіння дерева було пошкоджено та розтрощено столик, розташований поруч із майданчиком.





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Ольга Романова редактор