15 років ув’язнення заочно: на Донеччині засудили очільницю окупаційного «суду»

На Донеччині до 15 років позбавлення волі заочно засудили колишню заступницю керівника апарату Жовтневого районного суду Маріуполя, яка перейшла на бік окупантів та очолила незаконно створений «Володарський районний суд ДНР».

Прокурори Донецької обласної прокуратури довели її вину у колабораційній діяльності за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Окрім ув’язнення, суд призначив конфіскацію майна та на 15 років позбавив жінку права обіймати посади у судових і правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування, повідомлфяє Донецька обоасна прокуратура.

Як встановив суд, у 2022 році жінка, яка мала дев’ятирічний досвід роботи в судовій системі України, залишилася в окупованому російськими військами селищі Микільське Маріупольського району. У 2023 році вона добровільно погодилася обійняти запропоновану окупантами посаду «судді Володарського районного суду ДНР».

Після цього вона склала присягу на вірність державі-агресору та долучилася до функціонування незаконної судової системи на тимчасово окупованій території. У червні 2025 року президент РФ призначив її головою цього псевдосуду.

«Під її головуванням розглядаються справи щодо спадкових і земельних відносин, а так зване безхазяйне майно незаконно передається у "муніципальну" власність окупаційної влади», – повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Оскільки засуджена перебуває у розшуку, досудове розслідування проводило Територіальне управління ДБР, розташоване у Краматорську, у порядку спеціального досудового розслідування за її відсутності. Призначене покарання жінка відбуватиме з моменту її фактичного затримання.