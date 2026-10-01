Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1900 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1900 солдатів. Знищено бойову броньовану машину, 36 артилерійських систем, 3 РСЗВ, засіб ППО, 14 НРК, 524 штук автомобільної техніки і автоцистерн та 4 одиниці спецтехніки. Про це повідомили у Генштабі. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.10.26 склали: особового складу – близько 1 535 870 (+1 900) осіб

танків – 12 388 (+0) од.

бойових броньованих машин – 25 464 (+1) од.

артилерійських систем – 50 555 (+36) од.

РСЗВ – 2 174 (+3) од.

засоби ППО – 1 683 (+1) од.

літаків – 443 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 803 (+14) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 541 383 (+1 288) од.

крилаті ракети – 5 126 (+5) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 155 887 (+524) од.

спеціальна техніка – 4 774 (+4) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Роман Лазоренко Головний редактор сайту