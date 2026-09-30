На Донеччині за добу окупанти 18 разів обстріляли населені пункти: шестеро людей поранено

За 29 вересня росіяни поранили 6 жителів Донеччини.

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 279 людей, у тому числі 32 дитини, повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському зруйновано 3 приватні будинки і 7 пошкоджено.



Краматорський район. У Слов'янську поранено людину, зруйновано 3 приватні будинки, ще 8 пошкоджено; у Билбасівці поранено 3 людини. У Краматорську пошкоджено 9 багатоповерхівок, адмінбудівлю і 5 транспортних засобів; у Шабельківці поранено людину, пошкоджено 8 приватних будинків. У Мирній Долині Олександрівської громади пошкоджено приватний будинок. У Дружківці поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку.





