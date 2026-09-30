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За добу захисники України знищили 1470 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1470 російських окупантів.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 533 970 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.26 склали:
- особового складу – близько 1 533 970 (+1 470) осіб / persons
- танків – 12 388 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 25 463 (+0) од.
- артилерійських систем – 50 519 (+21) од.
- РСЗВ – 2 171 (+2) од.
- засоби ППО – 1 682 (+1) од.
- літаків – 443 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 2 789 (+9) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 540 095 (+1 393) од.
- крилаті ракети – 5 121 (+3) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 155 363 (+332) од.
- спеціальна техніка – 4 770 (+5) од.
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