Ситуація на фронті на ранок 30 вересня: протягом доби відбулося 221 бойове зіткнення

Розпочалася 1680 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 221 бойове зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вчора противник завдав одного ракетного удару та 76 авіаційних ударів, під час яких скинув 263 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8835 дронів-камікадзе та здійснили 2775 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 37 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Потапівка, Сопич, Фотовиж, Бачівськ, Нескучне, Уланове, Рівне, Волфине, Малушине, Зарічне, Вовківка, Старикове та Бунячине Сумської області; Клюси та Михальчина Слобода Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Пустогород.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління БпЛА, район зосередження живої сили противника, логістичний об’єкт та пункт управління ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано одну штурмову дію противника. Агресор завдав одного авіаудару застосувавши чотири КАБ та здійснив 55 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, чотири з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Стариця, Охрімівка, Мала Вовча, Вільхуватка, Вільча, Хрипуни та Чугунівка.

На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в бік Путникового.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 9 разів атакували у бік населених пунктів Шийківка, Новоселівка, Зарічне, Дробишеве, Діброва та Новий Мир.

На Слов’янському напрямку противник здійснив шість штурмових дій у районі Озерного, Пискунівки, Миколаївки та Ямполя.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 28 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка та у бік Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Торського, Розкішного, Степанівки, Торецького, Вільного та Кучерового Яру.

17 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Світле, Красноподілля, Новогришине, Кучерів Яр, Сергіївка та Молодецьке.

На Олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, ворог двічі атакував в бік Січневого та Березового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти один раз атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населеного пункту Різдвянка.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази намагався покращити свої позиції атакуючи в бік Зарічного, Павлівки та Приморського.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1470 осіб. Також знешкоджено 21 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, дев’ять наземних робототехнічних комплексів, 1393 безпілотних літальних апарати, три ракети, 332 одиниці автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки ворога.