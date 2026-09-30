На Донеччині затримали "крота" у лавах ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента ФСБ Росії на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зрадником виявився завербований ворогом кулеметник однієї з бригад безпілотних систем ЗСУ, який наводив обстріли ворога на позиції свого з’єднання, що дислокується на Краматорському напрямку.

Чоловік "зливав" росіянами інформацію про напрямки руху та бойові завдання роти, в якій проходив службу. Окремо він "доповідав" ворогу про наслідки атак на пункти дислокації свого підрозділу на лінії фронту.

"Співробітники СБУ викрили «крота» на перших етапах його шпигунської активності і завдяки цьому затримали «на гарячому», коли він готував новий «звіт» для ФСБ. За даними слідства, фігурант був завербований рашистами через Телеграм-канал з пошуку близьких стосунків. Погодившись на співпрацю з ворогом, зловмисник почав позначати на гугл-картах геолокації українських захисників та приховано фотографувати їхні об’єкти на камеру телефону", - зазначили в СБУ.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога. Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.