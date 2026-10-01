Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео першого бойового застосування української балістики. Ролик з’явився на його сторінках у соцмережах.

«Українська тактична балістика. FP-7. Перше бойове застосування. Дякую за результат. Далі – виробництво», - ідеться в дописі глави держави.

Раніше співзасновник і головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман говорив, що балістична ракета FP-7 є аналогом ATACMS, проте в кілька разів дешевша. За словами виробників, за аеродинамічним компонуванням і принципами керування ракета FP-7 є «клоном» радянських ракет 48Н6, які Росія нині використовує у своїх ЗРК С-400. Однак FP-7 має відмінності в системі наведення та апаратурі управління польотом.

У вересні 2026 року під час оборонної виставки MSPO 2026 у Польщі CEO української компанії Fire Point Ірина Терех заявила, що у питанні термінів бойового застосування українських балістичних ракет FP-7 йдеться про тижні, а не про місяці. За її словами, проєкт FP-7 на той час вже успішно пройшов два з трьох етапів випробування.











