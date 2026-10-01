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Роман Лазоренко
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18:59, Сьогодні
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Зеленський оприлюднив відео першого бойового застосування української балістики

Зеленський оприлюднив відео першого бойового застосування української балістики

Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео першого бойового застосування української балістики. Ролик з’явився на його сторінках у соцмережах.

«Українська тактична балістика. FP-7. Перше бойове застосування. Дякую за результат. Далі – виробництво», - ідеться в дописі глави держави.

Раніше співзасновник і головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман говорив, що балістична ракета FP-7 є аналогом ATACMS, проте в кілька разів дешевша. За словами виробників, за аеродинамічним компонуванням і принципами керування ракета FP-7 є «клоном» радянських ракет 48Н6, які Росія нині використовує у своїх ЗРК С-400. Однак FP-7 має відмінності в системі наведення та апаратурі управління польотом.

У вересні 2026 року під час оборонної виставки MSPO 2026 у Польщі CEO української компанії Fire Point Ірина Терех заявила, що у питанні термінів бойового застосування українських балістичних ракет FP-7 йдеться про тижні, а не про місяці. За її словами, проєкт FP-7 на той час вже успішно пройшов два з трьох етапів випробування.





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#Зеленський #балістика #FP-7
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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