На Донеччині за добу окупанти 21 раз обстріляли населені пункти: пʼятеро людей поранено

За 30 вересня росіяни поранили 5 жителів Донеччини.

Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1846 людей, у тому числі 102 дитини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському 2 приватні будинки зруйновано і 4 пошкоджено.



Краматорський район. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено автомобіль. У Краматорську поранено 3 людини, пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю і авто. У Яковлівці Олександрівської громади пошкоджено 11 приватних будинків. У Степанівці Новодонецької громади пошкоджено адмінбудівлю.