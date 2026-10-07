У Краматорську російські FPV-дрони атакували карети швидкої та багатоповерхівку: загинула жінка, четверо поранених, - ФОТО

У Краматорську Донецької області російські військові ввечері 5 жовтня атакували FPV-дронами автомобілі швидкої медичної допомоги та багатоповерховий будинок. Унаслідок обстрілів загинула 49-річна жінка, ще четверо людей отримали поранення.

За даними слідства, у період із 22:00 до 22:25 російські військові прицільно спрямували два FPV-дрони на автомобілі швидкої допомоги, які були припарковані на одній із вулиць Краматорська, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Після першого влучання троє працівників медичної установи намагалися врятувати автомобілі. У цей момент вони зазнали поранень.

«У чоловіків діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення тулуба та кінцівок, опіки й контузії. Постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу», — повідомили правоохоронці.

Внаслідок атаки пошкоджено три автомобілі швидкої медичної допомоги. Крім того, близько 22:10 російський дрон влучив у багатоквартирний будинок. Загинула 49-річна місцева жителька.

Ще одна мешканка Краматорська, 68-річна жінка, отримала перелом стопи, осколкові поранення тулуба та кінцівок і контузію.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочали досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів — за ч. 1 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.