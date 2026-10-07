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Ольга Романова
редактор
11:51, Вчора
Надійне джерело

На Донеччині полк «Рейд» уразив Сніжнянський машинобудівний завод, який працює на авіапром РФ, - ВІДЕО

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На Донеччині полк «Рейд» уразив Сніжнянський машинобудівний завод, який працює на авіапром РФ, - ВІДЕО

Полк «Рейд» у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України уразив Сніжнянський машинобудівний завод на тимчасово окупованій території Донецької області.

Удар відбувся у вересні 2026 року. Працювали оператори БпЛА 4-го батальйону. Про це повідомили у соцмережах полку та опублікували відео ураження, повідомляє «Мілітарний».

Судячи з кадрів відео, для ураження використали middle-strike-дрони виробництва української компанії Fire Point.

У полку «Рейд» зазначили, що Сніжнянський машинобудівний завод є важливою ланкою російського військово-промислового комплексу.

Росія використовує його потужності для виробництва комплектуючих для двигунів військової авіації — літаків та гелікоптерів.

Підприємство спеціалізується на виготовленні деталей для газотурбінних двигунів, зокрема дисків і лопаток компресорів і турбін.

Генштаб ЗСУ 11 вересня повідомляв про успішне ураження цього заводу на тимчасово окупованій території.

Сніжнянський машинобудівний завод був відокремленим підрозділом українського підприємства АТ «Мотор Січ», розташований у місті Сніжне на Донеччині, яке після 2014 року опинилося під російською окупацією.

У грудні 2017 року АТ «Мотор Січ» заявило про втрату контролю над активами Сніжнянського машинобудівного заводу. Вже у січні 2018 року В’ячеслав Богуслаєв у коментарі «Радіо Свобода» повідомив, що компанія передала підприємство в Сніжному іноземній компанії.

«Власність залишилася у нас. Це управління, це не власність. Ми передали завод в управління іншій компанії. Ми не можемо там працювати відповідно до законів України. Ми найняли компанію, яка управляє нашим заводом. Але завод перебуває у повному підпорядкуванні і під повним контролем підприємства «Мотор Січ», – сказав він.

Також додав, що «Мотор Січ» продовжить купувати продукцію підприємства, але в «іншій країні», у якій саме – він тоді не уточнив. У 2023 році Богуслаєву повідомили про підозру через те, що після початку повномасштабного вторгнення віе оплачував «податки» та «збори» у бюджет самопроголошеної «ДНР». Бо продовжував співпрацю зі Сніжнянським машинобудівним заводом, який розташований на окупованій території.



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#Донеччина #Сніжне #машзавод #ураження
Ольга Романова
редактор
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