На Донеччині за добу окупанти 30 разів обстріляли населені пункти: 12 людей поранено

За 6 жовтня росіяни поранили 12 жителів Донеччини.

Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 215 людей, у тому числі 30 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Покровський район. У Білозерському зруйновано 2 триповерхівки і 4 гаражі, пошкоджено адмінбудівлю.



Краматорський район. В Адамівці Святогірської громади поранено 3 людини. У Слов'янську пошкоджено 2 приватні будинки. У Краматорську поранено 2 людини; у Біленькому поранено 4 людини, пошкоджено 11 приватних будинків. У Золотих Прудах Олександрівської громади поранено людину, пошкоджено приватний будинок; в Некременному та Очеретиному пошкоджено по приватному будинку. У Веселій Горі Новодонецької громади поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок; у Степанівці пошкоджено 7 приватних будинків і адмінбудівлю. В Іванівці Черкаської громади пошкоджено приватний будинок. У Сергіївці Андріївської громади зруйновано 2 будинки, пошкоджено 9 будинків та 4 інфраструктурні об'єкти.







