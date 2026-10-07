На Донеччині судитимуть «топменеджера» окупаційної корпорації, який продавав викрадені надра

Прокурори Донецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя Макіївки, який співпрацює з окупаційною владою та організовує видобуток і продаж корисних копалин на захопленій території. Йому інкримінують пособництво державі-агресору.

За даними слідства, навесні 2022 року російські військові захопили надровидобувні об’єкти на території Маріупольського та Волноваського районів. Для встановлення контролю над ринком корисних копалин окупаційна влада підпорядкувала їх незаконно створеній «державній корпорації “Надра”», повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Фігурант — колишній підприємець із Макіївки — обійняв у псевдокорпорації посаду «заступника генерального директора з комерційної діяльності». За версією прокуратури, він організовує експлуатацію восьми піщаних і гранітних кар’єрів, а також Новотроїцького рудоуправління.

«“Топменеджер” узгоджує та укладає нікчемні договори на постачання замовникам продукції, викраденої з українських родовищ: піску, піщанику, гранітного і доломітового щебеню. Контролює процеси реалізації», — повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Крім того, за даними правоохоронців, обвинувачений бере участь у державних проєктах, бізнес-рейтингах та інших заходах, пов’язаних із видобувною галуззю. У прокуратурі зазначають, що прибутки від продажу корисних копалин спрямовуються на збагачення представників окупаційної влади та подальше фінансування війни проти України.

Чоловік перебуває в розшуку. Спеціальне досудове розслідування проводило Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Фігуранту інкримінують ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років, а також конфіскація майна.





