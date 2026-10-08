На Донеччині зупиняють громадський транспорт у Краматорську та Слов’янську через постійні російськи атаки

Через різке погіршення безпекової ситуації у Краматорську та Слов’янську зупиняють роботу громадського транспорту. Рішення ухвалили після серії російських атак на автобуси та маршрутки, зокрема удару по двох рейсових автобусах у Краматорську, внаслідок якого загинули десятки людей.

Відповідне розпорядження міським військовим адміністраціям дав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, російські війська прицільно атакують цивільний транспорт, тому влада не може ризикувати життями пасажирів і водіїв.

«Це вимушений крок, продиктований поведінкою ворога, для якого цивільний транспорт став ще одним способом убивати українців», — наголосив Філашкін.

Удар по двох автобусах у Краматорську: загинули 30 людей

Наймасштабніша атака на громадський транспорт сталася вранці 8 жовтня 2026 року в Краматорську. Російські війська завдали авіаудару по вулиці, де перебували два рейсові автобуси з пасажирами.

За даними Донецької обласної прокуратури, росіяни застосували авіаційний боєприпас УМПБ Д-30 СН. Унаслідок удару загинули 30 людей, ще 18 отримали поранення.

Транспорт у момент атаки перевозив цивільних пасажирів. Удар став одним із наймасштабніших за кількістю жертв серед атак на громадський транспорт у регіоні.

Як росіяни атакували автобуси на Донеччині останніми місяцями

Удар по Краматорську 8 жовтня не був поодиноким випадком. Протягом літа та початку осені російські війська неодноразово атакували автобуси, які перевозили жителів прифронтових громад.

20 липня російський безпілотник атакував автобус комунального підприємства у Краматорську. Транспорт працював на одному з міських маршрутів і перебував на кінцевій зупинці. На той момент пасажирів у салоні вже не було, а водій встиг залишити кабіну. Загиблих і поранених не було.

27 липня у Слов’янську російські війська обстріляли маршрутне таксі. Поранення отримали дві жінки. Після цього міська влада почала переглядати графік руху транспорту та можливість скорочення кількості зупинок у віддалених районах.

2 жовтня російський FPV-дрон атакував рейсовий автобус у Краматорську близько 07:08. Транспорт перебував на маршруті та перевозив пасажирів. Унаслідок удару постраждали двоє людей.

7 жовтня російський FPV-дрон влучив у рейсовий автобус №13 у Слов’янську, який курсував за напрямком «Лісний — Хімік». Поранення отримав водій. Після атаки автобуси на цьому маршруті тимчасово припинили курсувати.

Того ж дня російські безпілотники атакували цивільний автомобіль у віддаленому районі Слов’янська. Загинув 64-річний чоловік, його дружина отримала поранення.

Таким чином, за кілька місяців російські війська атакували громадський транспорт у двох найбільших містах північної частини Донеччини щонайменше кілька разів.

Начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях в ефірі «Суспільне Студія» розповів, що протягом двох-трьох місяців у громаді зафіксували три випадки влучань по маршрутках і автобусах.

«Три рази потрапляли маршрутні таксі громадського транспорту під обстріли і КАБів, і FPV-дронів, але, на щастя, жертв не було. Були легкі поранення. Але все ж бачимо, що ескалація іде, кількість обстрілів не зменшується, а збільшується, ворог все частіше використовує FPV-дрони», — зазначив Лях.

За його словами, через небезпеку автобуси та маршрутки вже не курсували приблизно третиною міста. Водночас працівників комунальних служб і підприємств продовжували доправляти на роботу та з роботи службовим транспортом.

Як працював громадський транспорт у Слов’янську

До зупинки перевезень основою громадського транспорту у Слов’янській громаді були автобуси та маршрутні таксі.

Ще до осінніх атак транспортна система міста зазнала змін через безпекові загрози. Зокрема, у березні 2026 року повідомлялося, що пільгові перевезення повністю перейшли на автобусні маршрути. Для цього в громаді використовували 15 автобусів, а в місцевому бюджеті на компенсацію пільгового проїзду передбачили 4 млн гривень.

Раніше у Слов’янську працював електротранспорт, однак тролейбусне сполучення припинили. Серед причин — необхідність встановлення антидронових сіток. Контактну мережу почали демонтувати, а тролейбуси евакуювали.

Отже, до зупинки руху в жовтні транспортне сполучення в місті вже залежало переважно від автобусів. Їхня робота мала особливе значення для людей, які не мають власних автомобілів, зокрема літніх жителів та маломобільних громадян.

Транспортна система Краматорська також працювала під постійною загрозою

У Краматорську до зупинки руху функціонувала розгалужена мережа міських автобусних і тролейбусних маршрутів. Вони забезпечували сполучення між житловими районами, центральною частиною міста, промисловими підприємствами та приміськими населеними пунктами.

Краматорське трамвайно-тролейбусне управління забезпечувало роботу комунального транспорту. Міська влада регулярно коригувала маршрути залежно від безпекової ситуації та потреб пасажирів.

Зокрема, у вересні 2026 року в місті тимчасово змінювали схеми руху окремих маршрутів №2 та №14А, а також скасовували рух за деякими напрямками.

Однак російські атаки дедалі більше ускладнювали роботу перевізників. У липні під удар потрапив автобус комунального підприємства, а 2 жовтня російський FPV-дрон атакував рейсовий автобус із пасажирами.

Після трагедії 8 жовтня міська транспортна система опинилася перед необхідністю повної зупинки перевезень задля безпеки людей.

Що буде з перевезеннями далі

Зупинка громадського транспорту у Краматорську та Слов’янську суттєво ускладнить повсякденне життя тих жителів, які залишаються у прифронтових громадах. Без автобусів людям буде складніше діставатися до лікарень, магазинів, соціальних установ та інших важливих об’єктів.

Особливо відчутними такі обмеження можуть стати для пенсіонерів, людей з інвалідністю та тих, хто не має власного автомобіля. Водночас відновлення регулярного руху залежатиме від безпекової ситуації та можливості гарантувати захист пасажирів і водіїв.

Російські FPV-дрони та керовані авіабомби створюють загрозу навіть для приватних авто, які рухаються звичайними міськими вулицями. Атаки на автобуси у Краматорську та Слов’янську показують, що громадський транспорт у прифронтових містах став місцем суцільної небезпеки.

Цей матеріал став можливим за підтримки програми SAFE (раніше “Голоси України”), що координується Європейським центром свободи преси та медіа спільно з Лабораторією журналістики суспільного інтересу. SAFE реалізується у рамках ініціативи Ганни Арендт за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Програма не впливає на редакційну політику, а даний матеріал містить виключно погляди та інформацію, отриману редакцією.