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Ольга Романова
редактор
19:36, Сьогодні

«Шахтар» розгромив «Верес» та повернув одноосібне лідерство в чемпіонаті, - ФОТО, ВІДЕО

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«Шахтар» розгромив «Верес» та повернув одноосібне лідерство в чемпіонаті, - ФОТО, ВІДЕО

У 8-му турі УПЛ «Шахтар» на виїзді зустрічався з «Вересом».

Головний тренер «оранжево-чорних» Арда Туран обрав такий стартовий склад: у воротах – Різник, пару центральних захисників склали Матвієнко та Бондар, на флангах – Вінісіус Тобіас і Педро Енріке, у середині поля розташувалися Криськів, Педріньйо та Марлон Гомес, вінгерами були Аліссон і Невертон, на позиції центрфорварда – Кауан Еліас, повідомляє пресслужба донецького клубу.

Гол Педріньйо та вилучення суперника стали ключовими

Команди активно розпочали поєдинок та грали на зустрічних курсах. Перший небезпечний момент створили «гірники», коли Педріньйо розібрався з опонентами й розрізним пасом вивів один на один Кауана Еліаса, однак удар форварда в правий ближній кут парирував голкіпер рівнян.
Донеччани продовжували йти вперед, і надалі ударів по воротах суперника завдавали Аліссон (блок) та Вінісіус Тобіас (поруч зі стійкою). Господарі відповіли своїми нагодами: спершу Ципот завершував головою подачу з кутового – поперечина, а Гонсалвеш вискочив віч-на-віч, однак Різник виграв цю дуель.
І все ж відкрити рахунок вдалося саме «Шахтарю»: на 32-й хвилині Горох відбив перед собою дальній удар Невертона, але Педріньйо виграв єдиноборство в захисника та добив мʼяч у сітку – 0:1.
А на 37-й хвилині «Верес» залишився в меншості, коли Баран прямою ногою з ризиком завдати травму влетів у Бондаря, за що отримав від арбітра пряму червону картку. Решта тайму минула під контролем «оранжево-чорних», і в компенсований час Аліссон обіграв опікуна, увірвався до штрафного, але пробив невдало.

Яскраві голи Матвієнка й Педро Енріке та дебют Маттурро


По перерві в складі «гірників» вийшов Ізакі, а другий тайм розпочався із запізненням у 20 хвилин через повітряну тривогу. Команда Арди Турана, маючи чисельну перевагу, одразу ж узялася атакувати: Ізакі з гострого кута пробив над хрестовиною, удар Бондаря здаля пройшов повз ворота.
А те, що не вдалося одному центральному захиснику, зробив інший: на 58-й хвилині Микола Матвієнко потужним ударом з-за меж штрафного майданчика увігнав мʼяч у праву девʼятку – 0:2. Слідом Ізакі вивів на позицію Педріньйо, однак удар того прийняв на себе захисник рівнян. Так само суперники кілька хвилин потому заблокували спробу Невертона. А на 71-й хвилині «оранжево-чорні» забили втретє, і знову це ефектним чином зробив оборонець: після розіграшу кутового на правому фланзі мʼяч отримав Педро Енріке й красивим ударом здалеку поцілив під ближню стійку – 0:3. Тренерський штаб донеччан провів потрійну заміну, випустивши Караваєва, Назарину та Мейрелліша. Підтримати челендж партнерів спробував Марлон Гомес, однак його гарматний постріл голкіпер господарів потягнув з верхнього кута. Ще не раз Горох рятував свою команду після ударів Мейрелліша (головою), Аліссона та Невертона (з-за меж карного).
Знакова подія відбулася на 81-й хвилині, коли замість Педріньйо на поле вийшов Алан Маттурро, для якого це був дебют у складі «Шахтаря». Тим часом рівняни у швидкому контрвипаді створили свій єдиний шанс по перерві, але удар Нійо прийшовся в поперечку воріт гостей. У відповідь Аліссон промчав рідним флангом та пробив поруч з правою штангою.

3:0 – «Шахтар» здобуває перемогу над «Вересом».

Наступного тижня команда Арди Турана поновить виступи на євроарені. У середу, 14 жовтня, у матчі 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА «Шахтар» прийматиме грецький АЕК. Гра відбудеться на стадіоні «Стемфорд Бридж» у Лондоні та розпочнеться о 20:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом). 

«Верес» (Рівне) – «Шахтар» (Донецьк) – 0:3 (0:1)

Рівне, «Авангард»

Голи: 0:1 Педріньйо (32), 0:2 Матвієнко (58), 0:3 Педро Енріке (71)

«Шахтар»: Різник, Вінісіус Тобіас, Бондар, Матвієнко (к) (Назарина, 72), Педро Енріке (Караваєв, 72), Криськів (Ізакі, 46), Педріньйо (Маттурро, 81), Марлон Гомес, Аліссон, Невертон, Кауан Еліас (Мейрелліш, 72)

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#Шахтар #Верес #УПЛ
Ольга Романова
редактор
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