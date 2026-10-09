«Шахтар» розгромив «Верес» та повернув одноосібне лідерство в чемпіонаті, - ФОТО, ВІДЕО

У 8-му турі УПЛ «Шахтар» на виїзді зустрічався з «Вересом».

Головний тренер «оранжево-чорних» Арда Туран обрав такий стартовий склад: у воротах – Різник, пару центральних захисників склали Матвієнко та Бондар, на флангах – Вінісіус Тобіас і Педро Енріке, у середині поля розташувалися Криськів, Педріньйо та Марлон Гомес, вінгерами були Аліссон і Невертон, на позиції центрфорварда – Кауан Еліас, повідомляє пресслужба донецького клубу.

Команди активно розпочали поєдинок та грали на зустрічних курсах. Перший небезпечний момент створили «гірники», коли Педріньйо розібрався з опонентами й розрізним пасом вивів один на один Кауана Еліаса, однак удар форварда в правий ближній кут парирував голкіпер рівнян.

Донеччани продовжували йти вперед, і надалі ударів по воротах суперника завдавали Аліссон (блок) та Вінісіус Тобіас (поруч зі стійкою). Господарі відповіли своїми нагодами: спершу Ципот завершував головою подачу з кутового – поперечина, а Гонсалвеш вискочив віч-на-віч, однак Різник виграв цю дуель.

І все ж відкрити рахунок вдалося саме «Шахтарю»: на 32-й хвилині Горох відбив перед собою дальній удар Невертона, але Педріньйо виграв єдиноборство в захисника та добив мʼяч у сітку – 0:1.

А на 37-й хвилині «Верес» залишився в меншості, коли Баран прямою ногою з ризиком завдати травму влетів у Бондаря, за що отримав від арбітра пряму червону картку. Решта тайму минула під контролем «оранжево-чорних», і в компенсований час Аліссон обіграв опікуна, увірвався до штрафного, але пробив невдало. Яскраві голи Матвієнка й Педро Енріке та дебют Маттурро

По перерві в складі «гірників» вийшов Ізакі, а другий тайм розпочався із запізненням у 20 хвилин через повітряну тривогу. Команда Арди Турана, маючи чисельну перевагу, одразу ж узялася атакувати: Ізакі з гострого кута пробив над хрестовиною, удар Бондаря здаля пройшов повз ворота.

А те, що не вдалося одному центральному захиснику, зробив інший: на 58-й хвилині Микола Матвієнко потужним ударом з-за меж штрафного майданчика увігнав мʼяч у праву девʼятку – 0:2. Слідом Ізакі вивів на позицію Педріньйо, однак удар того прийняв на себе захисник рівнян. Так само суперники кілька хвилин потому заблокували спробу Невертона. А на 71-й хвилині «оранжево-чорні» забили втретє, і знову це ефектним чином зробив оборонець: після розіграшу кутового на правому фланзі мʼяч отримав Педро Енріке й красивим ударом здалеку поцілив під ближню стійку – 0:3. Тренерський штаб донеччан провів потрійну заміну, випустивши Караваєва, Назарину та Мейрелліша. Підтримати челендж партнерів спробував Марлон Гомес, однак його гарматний постріл голкіпер господарів потягнув з верхнього кута. Ще не раз Горох рятував свою команду після ударів Мейрелліша (головою), Аліссона та Невертона (з-за меж карного).