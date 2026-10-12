ЗМІ: Під час удару по Донецьку 26 серпня російська армія втратила щонайменше 20 офіцерів
Журналісти встановили щонайменше 20 офіцерів армії РФ, яких ліквідували 26 серпня ракетним ударом по Донецьку.
Із них 18 людей померли того самого дня, ще двоє згодом померли від отриманих поранень. У виданні «Медиазона» встановили прізвища офіцерів.
Вони служили у штабах угруповання військ «Центр»: штабі Центрального військового округу та штабі 41-ї загальновійськової армії.
Голова окупаційної адміністрації Денис Пушилін повідомляв у своєму телеграм-каналі, що ціллю був торгівельний центр «Донецьк Сіті».
За його словами, під час удару застосовували ракети Storm Shadow/SCALP-EG.
Канал Exile+ стверджував, що один із ударів припав на будівлю за адресою проспект Ілліча, 97, де до війни розташовувалися науково-дослідні та промислові установи.
Український телеграм-канал «КіберБорошно» додавав, що однією з цілей був підземний паркінг на 600 машиномісць під недобудованим житловим комплексом — туди влучили шість ракет.
Українські OSINT-проєкти припускали, що обидва об’єкти використовувалися як командні пункти російської армії.
Списки ліквідованих
«Медиазона» оприлюднила списки особового складу штабу Центрального військового округу (військова частина № 33303) і штабу 41-ї загальновійськової армії (військова частина № 44424).
Дані в цих списках актуальні станом на липень 2025 року. Окрім прізвищ, у них зазначено військові звання, посади та іншу інформацію.
Зіставивши ці списки з реєстром спадкових справ та іншими державними реєстрами, а також вивчивши некрологи високопоставлених офіцерів, опубліковані протягом останнього місяця, «Медіазона» дійшла висновку, що внаслідок удару по Донецьку 26 серпня загинули щонайменше 20 людей: 18 померли того самого дня, ще двоє згодом померли від отриманих поранень.
Список:
полковник Бердюгін Артем Сергійович, 38 років, начальник відділу планування та координації розвідки розвідувального управління;
полковник Калянов Олександр Григорович, 50 років, начальник відділу спеціальної розвідки розвідувального управління;
полковник Легкий Сергій Володимирович, 47 років, заступник начальника військ радіоелектронної боротьби управління військ радіоелектронної боротьби;
підполковник Жигалов Юрій В’ячеславович, 39 років, начальник відділення спільної підготовки та взаємодії з родами військ організаційно-планового відділу управління бойової підготовки;
майор Ликов Сергій Вікторович, 37 років, офіцер оперативного відділу штабу управління ракетних військ і артилерії;
майор Латишев В’ячеслав Валерійович, 41 рік, офіцер відділення взаємодії та напрямків оперативного відділу управління інженерних військ;
майор Овчаренко Дмитро Валерійович, 34 роки, начальник відділення інженерної підготовки загальновійськових з’єднань і військових частин відділу підготовки військ управління інженерних військ;
майор Щербаньов Антон Миколайович, 36 років, офіцер відділу планування та координації розвідки розвідувального управління;
полковник Лаптєв Сергій Володимирович, 48 років, начальник відділу — заступник начальника штабу оперативного відділу;
полковник Латишев Василь Вікторович, 55 років, начальник штабу — заступник начальника ракетних військ і артилерії штабу відділу ракетних військ і артилерії;
полковник Тімкін Євген Олександрович, 39 років, начальник відділу інженерних військ;
підполковник Акімов Артем Леонідович, 42 роки, заступник начальника військ відділу протиповітряної оборони;
підполковник Моісеєнко Андрій Вікторович, 42 роки, старший офіцер відділення організації управління оперативного відділу штабу армії;
підполковник Фахрутдінов Рустам Айратович, 43 роки, начальник розвідки — заступник начальника штабу з розвідки відділення розвідки та автоматизованої системи управління військами штабу відділу ракетних військ і артилерії;
майор Березовський Олег Едуардович, 34 роки, офіцер із забезпечення безпеки інформації відділення організації режиму секретності та захисту інформації від несанкціонованого доступу на об’єктах обчислювальної техніки служби захисту державної таємниці;
капітан Полозков Кирило Сергійович, 28 років, офіцер розвідувального відділу;
старший лейтенант Голубенко Олег Анатолійович, 26 років, офіцер відділення розвідки та автоматизованої системи управління військами штабу відділу ракетних військ і артилерії.
полковник Крестянський Андрій Володимирович, 51 рік, старший викладач — інспектор інспекції Центру підготовки керівного складу з’єднань Міністерства оборони;
підполковник Павлов Денис Петрович, 35 років, останнє відоме місце служби — 15-й мотострілецький полк;
підполковник Басенко Віктор Володимирович, 46 років, остання відома посада — начальник штабу матеріально-технічного забезпечення 25-ї загальновійськової армії.
Це наймасовіший відомий на сьогодні випадок загибелі офіцерів російської армії під час російсько-української війни.