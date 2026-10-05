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За добу захисники України знищили 2020 російських окупантів
Упродовж минулої доби російська армія втратила 2020 солдатів.
Знищено 2 танки, 4 бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО, 727 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 5 штук спецтехніки. Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.26 склали:
- особового складу – близько 1 542 720 (+2 020) осіб
- танків – 12 393 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 25 487 (+4) од.
- артилерійських систем – 50 733 (+47) од.
- РСЗВ – 2 182 (+3) од.
- засоби ППО – 1 688 (+2) од.
- літаків – 443 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 859 (+22) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 548 095 (+1 855) од.
- крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 157 985 (+727) од.
- спеціальна техніка – 4 793 (+5) од.
Фото: Генштаб. Дані уточнюються.
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