На Донеччині за добу окупанти 27 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще 18 поранено

За 11 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Слов'янську. Ще 18 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 272 людини, у тому числі 41 дитину, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Слов'янську 1 людина загинула і 10 поранені, пошкоджено 10 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, крамницю і 2 кіоски. У Краматорську поранено 3 людини, пошкоджено 2 багатоповерхівки, приватний будинок, інфраструктуру, автомобіль і 2 склади; у Ясногірці поранено 3 людини. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено 2 приватні будинки, інфраструктуру та 3 автівки. У Дружківці поранено 2 людини.



