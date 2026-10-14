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  • За добу захисники України знищили 1650 російських окупантів
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
09:01, Сьогодні
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За добу захисники України знищили 1650 російських окупантів

За добу захисники України знищили 1650 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1650 російських окупантів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 557 350 військових.  Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.2026 склали: 

  • особового складу – близько 1 557 350 (+1 650) осіб
  • танків – 12 414 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 25 535 (+1) од.
  • артилерійських систем – 51 195 (+54) од.
  • РСЗВ – 2 212 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 704 (+0) од.
  • літаків – 443 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 951 (+9) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 563 589 (+1 827) од.
  • крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 162 789 (+371) од.
  • спеціальна техніка – 4 828 (+5) од.
За добу захисники України знищили 1650 російських окупантів, фото-1

Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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