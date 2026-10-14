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За добу захисники України знищили 1650 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1650 російських окупантів.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 557 350 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.2026 склали:
- особового складу – близько 1 557 350 (+1 650) осіб
- танків – 12 414 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 25 535 (+1) од.
- артилерійських систем – 51 195 (+54) од.
- РСЗВ – 2 212 (+1) од.
- засоби ППО – 1 704 (+0) од.
- літаків – 443 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 2 951 (+9) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 563 589 (+1 827) од.
- крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 162 789 (+371) од.
- спеціальна техніка – 4 828 (+5) од.
Дані уточнюються.
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