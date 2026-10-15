«З нас досить»: Зеленський заявив, що Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах.

Він також обурився через «небезпечне» припинення обміну розвідувальною інформацією зі США та одночасне послаблення роботи супутникового інтернету Starlink на тлі інтенсивних російських атак. Про це він сказав у інтерв’ю Financial Times.

«Блокування [ударів по НПЗ] знято. З нас досить», – заявив глава України.

Він також розкритикував прагнення Вашингтона укладати ділові угоди з Москвою та очевидне захоплення президента США Дональда Трампа російським лідером Володимиром Путіним. На прохання пояснити взаємини двох лідерів Зеленський сказав, що Трамп має природну схильність до автократів і надзвичайно багатих людей.

«Він [Трамп] відкрито й голосно говорить, що любить таких людей і поважає їх. Тому що для нього люди, які можуть бути лідерами 20, 30, 40 років, – це означає, що вони можуть бути дуже сильними», – сказав Зеленський.

Зеленський повідомив, що призупинив удари по енергетичній інфраструктурі на три дні, щоб виконати побажання США. Водночас Москва продовжувала завдавати масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі та вбивати мирних жителів. Він повідомив, що лише за останній тиждень загинули понад 100 цивільних.

Він сказав, що українські військові посадовці отримали від американських колег попередження: «Якщо ви не припините [удари по енергетичній інфраструктурі], ми заблокуємо розвіддані».

Згодом Києву пояснили ситуацію технічним збоєм. Однак Зеленський відкинув припущення, що перебої в роботі супутникової системи Starlink могли бути спричинені несправністю. За його словами, це була «не технічна проблема, а воля».

Раніше Трамп заперечив, що Вашингтон припинив обмін розвідданими з Україною. Зеленський наголосив, що відносини України зі США як із чесним і стратегічним партнером мають вирішальне значення в боротьбі проти Росії. Він порівняв їх із відносинами Києва з Великою Британією.

«Росія може воювати… проти всіх нас, але лише тоді, коли ми не разом», – сказав президент і додав, що відновлення відносин із Білим домом не залежить від нього. «Це не ми зруйнували жодних відносин», — заявив Зеленський.

На запитання, чи припинить Україна удари по енергетичній інфраструктурі, навіть якщо Росія продовжить свої атаки, щоб налагодити відносини з Білим домом, президент відповів, що міг би погодитися на це лише за умови надання Україні додаткових американських перехоплювачів ракет Patriot. За його словами, це був би «мінімум», про який він просив. Натомість у відповідь на запити про посилення протиповітряної оборони американська сторона обмежила роботу Starlink.

Зеленський також застеріг, що припинення ударів по російській енергетичній інфраструктурі може лише заохотити США та Росію укладати нові угоди, потенційно забезпечуючи додаткові кошти для російської воєнної машини.

«Питання лише в тому, коли буде наступна угода. Можливо, це буде газ. Це точно буде газ. Між Сполученими Штатами та Росією цікаві ділові відносини. Я думаю, що вони [американці] хочуть мати енергетичні проєкти, а… звісно, їм складно робити це, коли в Європі триває війна», – сказав він.

Водночас Зеленський припустив, що Трамп може зіткнутися з негативною реакцією американського суспільства. Щодо закликів до відставки, то Зеленський назвав такі заяви «риторикою», яка не сподобається американцям і лише зіграє на користь Путіна.

«Важливо те, що Путін не відчуває тиску. Коли він не відчуває тиску, він атакує, тому що отримує від цього величезне задоволення. Розкол між Європою та Сполученими Штатами або між Україною та Сполученими Штатами допомагає йому [Путіну] об’єднувати свій народ. Це створює в нього відчуття успіху. Допомагає йому відчувати, що він не програє, а перемагає», – розповів український президент, і зауважив, що Путін насправді не перемагає. Однак, за його словами, боротьба за перевагу у військових технологіях, зокрема у сфері безпілотників, має мінливий характер: одного місяця перевага на боці України, наступного – Росії.

Вашингтон раніше посилив тиск на Київ, вимагаючи припинити атаки на російські нафтопереробні заводи. Американська сторона стверджує, що мораторій на такі удари разом з угодою США з Москвою про закупівлю сотень тисяч тонн російського дизельного пального необхідний для зниження цін на пальне в Сполучених Штатах.

Погіршення відносин між Києвом і Вашингтоном стало найгострішою кризою між Україною та її найважливішим партнером у сфері безпеки відтоді, як Трамп і його високопосадовці публічно розкритикували Зеленського в Овальному кабінеті в лютому минулого року.

Український президент спілкувався з журналістами в Лондоні після зустрічей із королем Чарльзом III, прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом і представниками оборонного відомства.