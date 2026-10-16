Рус
  • Головна
  • Двоє уродженців Донеччини передавали ворогу дані про українських військових у Дніпрі та Слов’янську
Ольга Романова
редактор
11:43, Сьогодні
Надійне джерело

Двоє уродженців Донеччини передавали ворогу дані про українських військових у Дніпрі та Слов’янську

Читать на русском
Двоє уродженців Донеччини передавали ворогу дані про українських військових у Дніпрі та Слов’янську

Двоє уродженців Донецької області підозрюються у злочинах проти основ національної безпеки України.

За даними слідства, чоловіки передавали представникам Росії інформацію про розташування українських військових і військової техніки у Дніпрі та Слов’янську. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, у квітні 2026 року уродженець Покровська, який евакуювався до Дніпра, познайомився в Telegram із військовослужбовицею збройних сил РФ. Чоловік погодився збирати для неї інформацію про розташування підрозділів Сил оборони в місті.

Він перевіряв дані про можливе перебування українських військових у місцях, які російська військовослужбовиця позначала на картах.

Інший підозрюваний працював на автозаправній станції у Слов’янську. За інформацією слідства, його колишній однокласник запропонував допомагати ворогу та познайомив із чоловіком, який проживає в Росії.

Після цього працівник АЗС почав уточнювати маршрути руху транспорту, місця дислокації особового складу ЗСУ та військової техніки.

Дії чоловіків кваліфікували як державну зраду (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України) та поширення інформації про розміщення ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи. Досудові розслідування здійснює Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #зрадники #агенти #прокуратура #суд
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту