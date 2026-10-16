Двоє уродженців Донеччини передавали ворогу дані про українських військових у Дніпрі та Слов’янську

Двоє уродженців Донецької області підозрюються у злочинах проти основ національної безпеки України.

За даними слідства, чоловіки передавали представникам Росії інформацію про розташування українських військових і військової техніки у Дніпрі та Слов’янську. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, у квітні 2026 року уродженець Покровська, який евакуювався до Дніпра, познайомився в Telegram із військовослужбовицею збройних сил РФ. Чоловік погодився збирати для неї інформацію про розташування підрозділів Сил оборони в місті.

Він перевіряв дані про можливе перебування українських військових у місцях, які російська військовослужбовиця позначала на картах.

Інший підозрюваний працював на автозаправній станції у Слов’янську. За інформацією слідства, його колишній однокласник запропонував допомагати ворогу та познайомив із чоловіком, який проживає в Росії.

Після цього працівник АЗС почав уточнювати маршрути руху транспорту, місця дислокації особового складу ЗСУ та військової техніки.

Дії чоловіків кваліфікували як державну зраду (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України) та поширення інформації про розміщення ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи. Досудові розслідування здійснює Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.