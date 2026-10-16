Російський авіаудар по Слов’янську забрав життя двох людей: рятувальники завершили роботи на місці влучання

Російський авіаудар по Слов’янську Донецької області забрав життя двох людей. Внаслідок атаки пошкоджені приватний та триповерховий житлові будинки, під завалами яких опинилися люди.

Під час розбору зруйнованих конструкцій одноповерхового будинку надзвичайники виявили фрагменти людського тіла. Їх передали співробітникам поліції для подальшої ідентифікації, повідомляє ДСНС Донеччини.

Також у пошкодженому триповерховому будинку рятувальники деблокували тіло загиблої жінки 1973 року народження.

Аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару завершені. Загалом надзвичайники спільно з комунальними службами розібрали 41,5 тонни будівельних конструкцій.