У Краматорську таксист зливав росіянам позиції ЗСУ: чоловіка підозрюють у держзраді

У Краматорську Донецької області викрили 49-річного таксиста, який передавав російським військовим розвіддані про розташування підрозділів Сил оборони України.

Чоловіку повідомили про підозру в державній зраді. Наразі він перебуває під вартою. За даними Донецької обласної прокуратури, у травні 2026 року з чоловіком зв’язався військовослужбовець армії РФ. Контакт між ними допоміг налагодити двоюрідний брат мешканця Краматорська. Через проросійські погляди чоловік погодився збирати інформацію для ворога.

Працюючи таксистом, він підвозив українських військових до штабів і ремонтних баз. Після цього надсилав російському куратору скриншоти карт із позначеними локаціями.

Також за завданням вербувальника підозрюваний перевіряв, чи є на цих об’єктах бронеавтомобілі та наземні роботизовані комплекси Сил оборони. Результати передавав текстовими повідомленнями.

Загалом чоловік передав російській стороні інформацію про шість локацій.У вересні 2026 року його викрили правоохоронці.

«Маючи проросійську позицію, чоловік погодився збирати для ворога розвіддані», — зазначили вобласній прокуратурі.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Досудове розслідування здійснює Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.