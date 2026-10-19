На Донеччині за добу окупанти 27 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще дві людини поранено

За 18 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську та Дружківці. Ще 2 людини в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 295 людей, у тому числі 23 дитини, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському 3 приватні будинки зруйновано і 4 пошкоджено.



Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і 2 автівки. У Краматорську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено багатоповерхівку, 3 приватні будинки, торговий об'єкт і 2 автівки, обстріляна промзона. У Золотих Прудах Олександрівської громади пошкоджено адмінбудівлю; у Староварварівці пошкоджено 7 приватних будинків. У Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена.







