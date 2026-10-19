На більшій частині Донеччини комендантська година з 1 листопада триватиме 19 годин на добу
З 1 листопада на більшій частині Донецької області діятиме подовжена комендантська година — з 16:00 до 11:00.
Обмеження не стосуватимуться Олександрівської та Черкаської громад, де поки що збережеться чинний режим — з 21:00 до 05:00. Відповідний наказ підписав очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За його словами, рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації в регіоні. Російські війська посилюють обстріли населених пунктів, а загрози для цивільного населення зростають.
Філашкін закликав жителів області відповідально поставитися до нових обмежень, заздалегідь планувати пересування та дотримуватися вимог військових адміністрацій і правоохоронців.
«І вкотре наголошую: на Донеччині давно вже немає безпечних місць. Закликаю людей, особливо родини з дітьми, не чекати чергового обстрілу й виїжджати до більш безпечних регіонів України», — наголосив очільник ОВА.
Він додав, що головним пріоритетом залишається збереження життя людей.