У Донецьку швидка не змогла доїхати до пацієнтки через розбиту дорогу, - ВІДЕО

В тимчасово окупованому Донецьку бригада швидкої допомоги не змогла під’їхати до пацієнтки через поганий стан внутрішньоквартальної дороги на вулиці Петровського.

За словами місцевих жителів, дорога від будинку №104 перебуває в незадовільному стані. На ній є численні ями, а біля будинку №118 після ремонту каналізаційного колодязя залишили бетонний насип, який ускладнює проїзд автомобілів.

Через цю перешкоду автомобіль швидкої допомоги не зміг під’їхати до сусіднього будинку, де жінці стало зле.

У результаті сусідам довелося самостійно переносити пацієнтку до медиків.