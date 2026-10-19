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У Донецьку швидка не змогла доїхати до пацієнтки через розбиту дорогу, - ВІДЕО
В тимчасово окупованому Донецьку бригада швидкої допомоги не змогла під’їхати до пацієнтки через поганий стан внутрішньоквартальної дороги на вулиці Петровського.
За словами місцевих жителів, дорога від будинку №104 перебуває в незадовільному стані. На ній є численні ями, а біля будинку №118 після ремонту каналізаційного колодязя залишили бетонний насип, який ускладнює проїзд автомобілів.
Через цю перешкоду автомобіль швидкої допомоги не зміг під’їхати до сусіднього будинку, де жінці стало зле.
У результаті сусідам довелося самостійно переносити пацієнтку до медиків.
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