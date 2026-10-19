На Донеччині Сили оборони відбили масовий російський мотоштурм: знищено 43 окупанти, - ВІДЕО

Військовослужбовці 155-ї окремої механізованої бригади разом із суміжними підрозділами відбили найбільший від початку року російський мотоштурм у своїй смузі відповідальності.

Про це повідомила пресслужба 155-ї ОМБр.

За її інформацією, противник скористався погодними умовами та спробував атакувати українські позиції на мотоциклах.

Українські військові відбили штурм і завдали втрат російській піхоті та техніці. Під час бою ліквідували 43 окупантів, ще 12 — поранили. Також знищили дев’ять мотоциклів та один легковий автомобіль. Частину уражень живої сили противника і техніки зафіксовано на оприлюдненому бригадою відео.

Після зірваного штурму російські військові намагалися сховатися в укриттях. Сили оборони уразили 36 таких об’єктів.

Штурмові дії противник підтримував безпілотниками. Українські підрозділи знищили 19 FPV-дронів, два FPV-дрони-«почекуни» та п’ять ударних БпЛА «Молния».





