Рус
  • Головна
  • Буданов: Добропілля перебуває під контролем України
Ольга Романова
редактор
16:23, Сьогодні
Надійне джерело

Буданов: Добропілля перебуває під контролем України

Буданов: Добропілля перебуває під контролем України

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що  зараз тривають важкі перемовини "заради стійкого миру, який потрібен не лише Україні".

Про це він написав у Telegram.

"У цей складний момент необхідно, аби всі сторони діяли виважено, зокрема реально оцінювали ситуацію та доносили правдиву інформацію", - наголосив Буданов. 

Керівник ОП також спростував заяви росіян про нібито захоплення Добропілля на Донеччині. 

"Обʼєктивний факт у тому, що Добропілля перебуває під контролем України, а тому про жодне «захоплення» цього українського міста російськими військами не йдеться. Разом з цим командувач угруповання військ «ЦЕНТР», генерал-полковник Андрій Іванаєв свідомо дезінформує президента РФ, залякує власних підлеглих та ставить їм нереальні завдання за будь-яку ціну продемонструвати захоплення українського Добропілля, оскільки сам Іванаєв вже прозвітував про це", - зазначив Буданов. 

Він додав, що Сили оборони тримають позиції заради захисту інтересів України і " жодні неправдиві заяви не змінять реальність".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Буданов #Добропілля
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту