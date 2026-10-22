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За добу захисники України знищили 2250 російських окупантів
Упродовж минулої доби російська армія втратила 2 250 солдатів.
Знищено 3 танки, 8 бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи, РСЗВ, 7 НРК, 363 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 2 штуки спецтехніки. Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 22 жовтня 2026 року:
Особовий склад:
близько 1 572 790 (+2 250) осіб.
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 439 (+3)
- Бойові броньовані машини: 25 594 (+8)
- Артилерійські системи: 51 447 (+44)
- РСЗВ: 2 229 (+1)
- Засоби ППО: 1 719 (+3)
- Літаки: 449
- Гелікоптери: 356.
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 2 997 (+7)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 575 142 (+1 750)
- Крилаті ракети: 5 138.
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2.
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 165 641 (+363)
- Спеціальна техніка: 4 846 (+2).
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