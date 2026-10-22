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  • За добу захисники України знищили 2250 російських окупантів
Роман Лазоренко
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09:01, Сьогодні
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За добу захисники України знищили 2250 російських окупантів

За добу захисники України знищили 2250 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 2 250 солдатів.

Знищено 3 танки, 8 бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи, РСЗВ, 7 НРК, 363 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 2 штуки спецтехніки. Про це повідомили у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 22 жовтня 2026 року:

Особовий склад:

близько 1 572 790 (+2 250) осіб. 

Озброєння та військова техніка:

  • Танки: 12 439 (+3)
  • Бойові броньовані машини: 25 594 (+8)
  • Артилерійські системи: 51 447 (+44)
  • РСЗВ: 2 229 (+1)
  • Засоби ППО: 1 719 (+3)
  • Літаки: 449
  • Гелікоптери: 356.

Безпілотні системи та ракети:

  • Наземні робототехнічні комплекси: 2 997 (+7)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 575 142 (+1 750)
  • Крилаті ракети: 5 138.

Морська техніка:

  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2.

Техніка забезпечення:

  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 165 641 (+363)
  • Спеціальна техніка: 4 846 (+2).
За добу захисники України знищили 2250 російських окупантів, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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