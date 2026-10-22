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За добу захисники України знищили 2250 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 2 250 солдатів. Знищено 3 танки, 8 бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи, РСЗВ, 7 НРК, 363 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 2 штуки спецтехніки. Про це повідомили у Генштабі. Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 22 жовтня 2026 року: Особовий склад: близько 1 572 790 (+2 250) осіб. Озброєння та військова техніка: Танки: 12 439 (+3)

Бойові броньовані машини: 25 594 (+8)

Артилерійські системи: 51 447 (+44)

РСЗВ: 2 229 (+1)

Засоби ППО: 1 719 (+3)

Літаки: 449

Гелікоптери: 356. Безпілотні системи та ракети: Наземні робототехнічні комплекси: 2 997 (+7)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 575 142 (+1 750)

Крилаті ракети: 5 138. Морська техніка: Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2. Техніка забезпечення: Автомобільна техніка та автоцистерни: 165 641 (+363)

Спеціальна техніка: 4 846 (+2).

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