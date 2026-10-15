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  • На Донеччині за добу окупанти 35 разів обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще девʼятеро поранено
Ольга Романова
редактор
10:28, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 35 разів обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще девʼятеро поранено

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На Донеччині за добу окупанти 35 разів обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще девʼятеро поранено

За 14 жовтня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Слов'янську та 1 у Маяках.  Ще 9 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 35 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 179 людей, у тому числі 33 дитини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Маяках Святогірської громади загинула людина. У Слов'янську 2 людини загинули та 6 поранені, пошкоджено 10 багатоповерхівок, 3 приватні будинки і 6 автівок. У Краматорську поранено 2 людини. В Олександрівці пошкоджено 2 приватні будинки і 3 адмінбудівлі; в Очеретиному поранено людину, пошкоджено автомобіль; у Роздоллі пошкоджено приватний будинок, у Левадному — інфраструктуру.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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