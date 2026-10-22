«Шахтар» у драматичному матчі мінімально програв «Інтеру», - ФОТО

У 3-му турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА «Шахтар» на виїзді грав з італійським «Інтером».

Головний тренер «гірників» Арда Туран обрав на цей матч такий стартовий склад: Різник – у воротах, у центрі оборони вийшли Матвієнко та Бондар, на флангах захисту – Вінісіус Тобіас і Педро Енріке, у середині поля діяли Очеретько, Педріньйо та Марлон Гомес, на позиціях вінгерів були Мендоза й Аліссон, центрфорвард – Кауан Еліас.

Перший тайм минув у рівній грі й без голів Поєдинок розпочався з тиску господарів, які вже в дебютні хвилини мали кілька небезпечних атак: удар Тюрама з лівого кута потягнув Різник, а Чалханоглу здалеку не влучив у площину. «Оранжево-чорні» відповіли власними підходами до воріт міланців, однак спробі Педріньйо завадив голкіпер, а Очеретько пробив вище поперечини.

Після цього донеччан ще раз виручив Різник, парирувавши удар Бонні в нижній кут. На 32-й хвилині в складі «Шахтаря» відбулася вимушена заміна: Педріньйо травмувався, замість нього вийшов Назарина. Заключний відрізок тайму потужніше провів уже український чемпіон, створивши два моменти зі стандартів.

Спершу після подачі кутового Бондар бив головою – Жузеп потягнув і виручив господарів. А потім навіс від правого корнера в дотик замикав на дальній стійці Очеретько, однак не влучив по воротах.

Мали чисельну перевагу, але пропустили в контратаці

Друга половина гри розпочалася з контролю мʼяча у виконанні футболістів «Шахтаря», дальнього удару Вінісіуса Тобіаса (поруч зі штангою) та ефектного обіграшу «веселкою» від Аліссона. Ближче до середини тайму міланці перехопили ініціативу, і вже Тюрам загрожував воротам ударом у правий кут – Різник витягнув.

А на 68-й хвилині захисник господарів Бастоні за удар Очеретьку в обличчя отримав другу жовту картку й був вилучений. «Гірники» одразу ж перейшли в наступ, й Арда Туран освіжив команду потрійною заміною – на полі зʼявилися Ізакі, Невертон і Траоре.