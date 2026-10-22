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Ольга Романова
редактор
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«Шахтар» у драматичному матчі мінімально програв «Інтеру», - ФОТО

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«Шахтар» у драматичному матчі мінімально програв «Інтеру», - ФОТО

У 3-му турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА «Шахтар» на виїзді грав з італійським «Інтером».

Головний тренер «гірників» Арда Туран обрав на цей матч такий стартовий склад: Різник – у воротах, у центрі оборони вийшли Матвієнко та Бондар, на флангах захисту – Вінісіус Тобіас і Педро Енріке, у середині поля діяли Очеретько, Педріньйо та Марлон Гомес, на позиціях вінгерів були Мендоза й Аліссон, центрфорвард – Кауан Еліас.

«Шахтар» у драматичному матчі мінімально програв «Інтеру», - ФОТО, фото-1

Перший тайм минув у рівній грі й без голів

Поєдинок розпочався з тиску господарів, які вже в дебютні хвилини мали кілька небезпечних атак: удар Тюрама з лівого кута потягнув Різник, а Чалханоглу здалеку не влучив у площину. «Оранжево-чорні» відповіли власними підходами до воріт міланців, однак спробі Педріньйо завадив голкіпер, а Очеретько пробив вище поперечини.
Після цього донеччан ще раз виручив Різник, парирувавши удар Бонні в нижній кут. На 32-й хвилині в складі «Шахтаря» відбулася вимушена заміна: Педріньйо травмувався, замість нього вийшов Назарина. Заключний відрізок тайму потужніше провів уже український чемпіон, створивши два моменти зі стандартів.
Спершу після подачі кутового Бондар бив головою – Жузеп потягнув і виручив господарів. А потім навіс від правого корнера в дотик замикав на дальній стійці Очеретько, однак не влучив по воротах.

Мали чисельну перевагу, але пропустили в контратаці

Друга половина гри розпочалася з контролю мʼяча у виконанні футболістів «Шахтаря», дальнього удару Вінісіуса Тобіаса (поруч зі штангою) та ефектного обіграшу «веселкою» від Аліссона. Ближче до середини тайму міланці перехопили ініціативу, і вже Тюрам загрожував воротам ударом у правий кут – Різник витягнув.
А на 68-й хвилині захисник господарів Бастоні за удар Очеретьку в обличчя отримав другу жовту картку й був вилучений. «Гірники» одразу ж перейшли в наступ, й Арда Туран освіжив команду потрійною заміною – на полі зʼявилися Ізакі, Невертон і Траоре.
Однак, захопившись атакою, гості на 77-й хвилині пропустили контрвипад суперника: Мхітарян пасом з глибини вивів на ворота Карлоса Аугусто, який пробив під воротарем та відкрив рахунок. На 83-й хвилині до гри увійшов Бруніньйо, для якого це був дебют у Лізі чемпіонів. У заключному відрізку «оранжево-чорні» влаштували справжній штурм воріт італійців й мали кілька нагод відігратися. Невертон бив у лівий кут – Жузеп парирував. Після корнера Матвієнко завдав удару головою, однак знову голкіпер урятував господарів, зупинивши мʼяч на лінії воріт. 0:1 – «Шахтар» прикро поступається «Інтеру».

Наступний матч у Лізі чемпіонів УЄФА підопічні Арди Турана проведуть 3 листопада, коли прийматимуть португальський«Спортінг» у Лондоні. Гра відбудеться на стадіоні «Стемфорд Бридж» та розпочнеться о 18:45 за місцевим часом(19:45 за Києвом)

А вже найближчої суботи, 24 жовтня, у 10-му турі УПЛ «оранжево-чорні» прийматимуть «Зорю» на «Арені Львів». Зустріч стартує о 18:00.

«Інтер» (Мілан) – «Шахтар» (Донецьк) – 1:0 (0:0)

Мілан, «Сан-Сіро»

Гол: 1:0 Карлос Аугусто (77)

«Шахтар»: Різник, Вінісіус Тобіас, Бондар, Матвієнко (к), Педро Енріке, Очеретько (Ізакі, 72), Педріньйо (Назарина, 32), Марлон Гомес, Аліссон, Мендоза (Невертон, 72), Кауан Еліас (Траоре, 72)

Вилучення: Бастоні (68, друге попередження)
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#Шахтар #Інтер #Лігачемпіонів
Ольга Романова
редактор
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