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  • У Краматорську після удару російського дрона під завалами будинку знайшли тіло чоловіка
Ольга Романова
редактор
15:35, Вчора
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У Краматорську після удару російського дрона під завалами будинку знайшли тіло чоловіка

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У Краматорську після удару російського дрона під завалами будинку знайшли тіло чоловіка

У Краматорську на Донеччині внаслідок російського удару безпілотником зруйновано приватний житловий будинок.

Під завалами рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Про це повідомили ДСНС Донеччини.

Після влучання виникла пожежа. Вогнеборці локалізували загоряння, однак через активність російської авіації та безпілотників були змушені призупинити гасіння.

«Через активність ворожої авіації та дронів рятувальники були вимушені призупинити гасіння пожежі», повідомили у ДСНС.

Під час робіт на місці руйнувань рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Обставини російського удару уточнюються.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Краматорськ
Ольга Романова
редактор
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