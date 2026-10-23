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За добу захисники України знищили 1830 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1830 солдатів. Знищено 3 бойові броньовані машини, 54 артилерійські системи, РСЗВ, засіб ППО, 6 наземних робокомплексів, 447 штук автомобільної техніки і автоцистерн та 5 одиниць спецтехніки. Про це повідомили у Генштабі. Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 23 жовтня 2026 року Особовий склад: близько 1 574 620 (+1 830) осіб. Озброєння та військова техніка: Танки: 12 439

Бойові броньовані машини: 25 597 (+3)

Артилерійські системи: 51 501 (+54)

РСЗВ: 2 230 (+1)

Засоби ППО: 1 720 (+1)

Літаки: 449

Гелікоптери: 356. Безпілотні системи та ракети: Наземні робототехнічні комплекси: 3 003 (+6)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 577 209 (+2 067)

Крилаті ракети: 5 138. Морська техніка: Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2. Техніка забезпечення: Автомобільна техніка та автоцистерни: 166 088 (+447)

Спеціальна техніка: 4 851 (+5). Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор