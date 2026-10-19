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  • За добу захисники України знищили 2100 російських окупантів
Ольга Романова
редактор
09:03, Сьогодні
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За добу захисники України знищили 2100 російських окупантів

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За добу захисники України знищили 2100 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 2100 солдатів.

Знищено 4 бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи, 3 засоби ППО, 6 НРК, 332 одиниці автомобільної техніки і автоцистерн та 3 штуки спецтехніки. Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 19 жовтня 2026 року.

Особовий склад: близько 1 567 160 (+2 100) осіб.

Озброєння та військова техніка:

  • Танки: 12 416
  • Бойові броньовані машини: 25 565 (+4)
  • Артилерійські системи: 51 317 (+24)
  • РСЗВ: 2 224
  • Засоби ППО: 1 714 (+3)
  • Літаки: 449
  • Гелікоптери: 356.

Безпілотні системи та ракети:

  • Наземні робототехнічні комплекси: 2 974 (+6)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 569 994 (+1 636)
  • Крилаті ракети: 5 134.

Морська техніка:

  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2.

Техніка забезпечення:

  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 164 578 (+332)
  • Спеціальна техніка: 4 838 (+3).
За добу захисники України знищили 2100 російських окупантів, фото-1

Дані уточнюються.

Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості Росії продовжувати збройну агресію проти України, зауважують у Генштабі.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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