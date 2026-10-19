За добу захисники України знищили 2100 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 2100 солдатів.

Знищено 4 бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи, 3 засоби ППО, 6 НРК, 332 одиниці автомобільної техніки і автоцистерн та 3 штуки спецтехніки. Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 19 жовтня 2026 року.

Особовий склад: близько 1 567 160 (+2 100) осіб.

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 416

Бойові броньовані машини: 25 565 (+4)

Артилерійські системи: 51 317 (+24)

РСЗВ: 2 224

Засоби ППО: 1 714 (+3)

Літаки: 449

Гелікоптери: 356.

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 2 974 (+6)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 569 994 (+1 636)

Крилаті ракети: 5 134.

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2.

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 164 578 (+332)

Спеціальна техніка: 4 838 (+3).

Дані уточнюються.

Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості Росії продовжувати збройну агресію проти України, зауважують у Генштабі.