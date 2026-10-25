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Зеленський: Україна не погодиться на обмеження чисельності армії та нейтральний статус
Україна не погоджується на обмеження чисельності армії та нейтральний статус у межах мирних домовленостей, а гарантії безпеки не можуть бути продиктовані російською стороною
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ТСН.
«Напевно, я не буду про це говорити детально, тому що є такі домовленості з американцями. Але, тим не менш, позиція зрозуміла. Наші гарантії безпеки — це наші гарантії безпеки. Вони не можуть бути надиктовані російською стороною. Отже, висновки зрозумілі, що обмеження нашої армії і нейтральність України не обговорюються», — заявив Зеленський.
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