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  • В Донецьку в ДТП постраждали четверо людей, серед них - п’ятирічна дитина, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:32, Сьогодні

В Донецьку в ДТП постраждали четверо людей, серед них - п’ятирічна дитина, - ФОТО

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В Донецьку в ДТП постраждали четверо людей, серед них - п’ятирічна дитина, - ФОТО

В тимчасово окупованому Донецьку внаслідок зіткнення автомобілів ГАЗ-3302 та Mini Cooper травмувалися четверо людей, серед них - п’ятирічна дитина.

Аварія сталася в Олександрівському (колишній Ленінський) районі міста. За попередніми даними, водій ГАЗ-3302 під час повороту ліворуч зіткнувся з автомобілем Mini Cooper, водій якого виконував обгін у місці, де цей маневр заборонений.

В Донецьку в ДТП постраждали четверо людей, серед них - п’ятирічна дитина, - ФОТО, фото-1

Унаслідок ДТП травми отримали обидва водії та двоє пасажирів Mini Cooper, зокрема п’ятирічна дівчинка.

В Донецьку в ДТП постраждали четверо людей, серед них - п’ятирічна дитина, - ФОТО, фото-2

Дитина перебувала в автомобілі в дитячому утримувальному пристрої та була пристебнута ременем безпеки. Це, за повідомленням джерела, значно зменшило тяжкість отриманих нею травм.

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#Донецьк #ДТП #постраждалі
Ольга Романова
редактор
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