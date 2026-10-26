В Донецьку в ДТП постраждали четверо людей, серед них - п’ятирічна дитина, - ФОТО

В тимчасово окупованому Донецьку внаслідок зіткнення автомобілів ГАЗ-3302 та Mini Cooper травмувалися четверо людей, серед них - п’ятирічна дитина.

Аварія сталася в Олександрівському (колишній Ленінський) районі міста. За попередніми даними, водій ГАЗ-3302 під час повороту ліворуч зіткнувся з автомобілем Mini Cooper, водій якого виконував обгін у місці, де цей маневр заборонений.

Унаслідок ДТП травми отримали обидва водії та двоє пасажирів Mini Cooper, зокрема п’ятирічна дівчинка.

Дитина перебувала в автомобілі в дитячому утримувальному пристрої та була пристебнута ременем безпеки. Це, за повідомленням джерела, значно зменшило тяжкість отриманих нею травм.