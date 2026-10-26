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На Донеччині росіяни скинули чотири авіабомби на Ясногірку: одна людина загинула та ще десятеро поранено, - ФОТО

Російські війська завдали авіаудару по селищу Ясногірка Донецької області. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще десятеро отримали поранення. Про це повідомили у ДСНС Донеччини. Посеред дня російська авіація скинула чотири авіабомби на приватний житловий сектор та торговельні об’єкти в центрі селища. Під час пошуково-рятувальних робіт надзвичайники дістали з-під завалів жінку та передали її медикам швидкої допомоги. Внаслідок удару виникли пожежі в зруйнованих конструкціях приватного будинку, магазину, торговельних павільйонів і п’яти автомобілів. Рятувальники локалізували осередки займання, однак через загрозу повторних російських обстрілів були змушені тимчасово призупинити гасіння. Російські війська продовжують атакувати населені пункти Донеччини, завдаючи ударів по житловій забудові та цивільній інфраструктурі.

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Ольга Романова редактор