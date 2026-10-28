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  • На Донеччині у зоні примусової евакуації залишаються 1746 дітей
Ольга Романова
редактор
18:22, Вчора

На Донеччині у зоні примусової евакуації залишаються 1746 дітей

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На Донеччині у зоні примусової евакуації залишаються 1746 дітей

У населених пунктах Донецької області, де триває примусова евакуація сімей із дітьми, залишаються 1 580 родин, у яких виховуються 1 746 дітей.

Про це на онлайн-брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, пише Укрінформ.

"На території населених пунктів, де оголошена обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей з батьками чи особами, що їх замінюють, або іншими законними представниками, у 15 населених пунктах чотирьох територіальних громад залишаються 1 746 дітей у 1 580 сім’ях", – поінформувала Рижакова.

За її словами, найбільше дітей залишається у Слов’янській громаді – 1 234 дитини у 1 203 сім’ях, а також у Краматорській громаді – 484 дитини у 360 сім’ях.

Представниця ОВА зазначила, що за останній тиждень із Донецької області примусово евакуювали 452 дитини з 403 родин. Загалом у жовтні вивезли 761 дитину із 610 сімей.

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#Донеччина #діти #евакуація
Ольга Романова
редактор
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