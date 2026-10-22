На Донеччині за добу окупанти 42 рази обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще девʼятеро поранено

За 21 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Дружківці та Краматорську. Ще 9 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 42 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 215 людей, у тому числі 68 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади поранено людину. У Слов'янську поранено 8 людей, пошкоджено 6 багатоповерхівок, 2 приватні будинки, адмінбудівлю, крамницю, готель, АЗС, інфрасруктуру та 11 автомобілів. У Краматорську загинула людина, пошкоджено 6 приватних будинків. В Олександрівці пошкоджено 18 приватних будинків, адмінбудівлю і господарчу споруду; в Очеретиному пошкоджено крамницю та 2 автомобілі; у Громовій Балці пошкоджено приватний будинок. У Новодонецькому пошкоджено 23 багатоповерхівки; у Криницях пошкоджено 4 приватні будинки. В Андріївці пошкоджено багатоповерхівку та приватний будинок. У Дружківці загинула людина.







