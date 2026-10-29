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  • За добу захисники України знищили 1560 російських окупантів
Роман Лазоренко
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09:01, Сьогодні
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За добу захисники України знищили 1560 російських окупантів

За добу захисники України знищили 1560 російських окупантів

Впродовж минулої доби російська армія втратила 1560 солдатів.

Знищено один танк, 5 бойових броньованих машин, 25 артилерійських систем, 4 РСЗВ, літак, втрату якого підтвердили за позавчорашній день, 271 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 1 штуку спецтехніки. Про це повідомили у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 29 жовтня 2026 року.

Особовий склад:

близько 1 584 910 (+1 560) осіб.

Озброєння та військова техніка:

  • Танки: 12 449 (+1)
  • Бойові броньовані машини: 25 614 (+5)
  • Артилерійські системи: 51 699 (+25)
  • РСЗВ: 2 245 (+4)
  • Засоби ППО: 1 727
  • Літаки: 450 (+1 підтверджено за попередній період)
  • Гелікоптери: 356.

Безпілотні системи та ракети:

  • Наземні робототехнічні комплекси: 3 036 (+4)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 587 409 (+1 614)
  • Крилаті ракети: 5 140.

Морська техніка:

  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2.

Техніка забезпечення:

  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 168 010 (+272)
  • Спеціальна техніка: 4 860 (+1).
За добу захисники України знищили 1560 російських окупантів, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
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