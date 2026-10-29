Ситуація на фронті на ранок 29 жовтня: протягом доби відбулося 189 бойових зіткнень

Розпочалася 1709-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень. 42 боїв пройшли на Покровському напрямку. У Генштабі наголошують, що українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту та завдають окупантам відчутних втрат.

Учора авіація противника завдала 79 авіаційних ударів, зокрема скинула 257 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9135 дронів-камікадзе та здійснили 2439 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Артилерійських обстрілів на Сумщині зазнали населені пункти Мала Корчаківка, Лужки, Писарівка, Нова Січ, Уланове, Яструбине, Бачівськ, Кучерівка, Бунячине та Миропілля. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Вільна Слобода, Храпівщина, Микільське та Яструбине Сумської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та один пункт управління безпілотними літальними апаратами противника.

На Північно-Слобожанському напрямку загарбники чотири рази атакували в районах Товстодубового, Уланового та Рижівки.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили сім атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Тернової, Стариці, Озерного та Хрипунів.

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував у районі Новоосинового.

Спроби просунутися зупинено на Лиманському напрямку, де наші захисники відбили п'ять атак у районах Надії, Колодязів, Лимана та Діброви.

На Слов’янському напрямку загарбники здійснили дві атаки в районах Закітного та Кривої Луки.

На Краматорському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 18 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Розкішного, Довгої Балки, Новогригорівки, Миколайпілля, Новопавлівки та Петрівки.

На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 42 атаки. Ворог атакував у районах Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки, а також здійснював штурми в напрямках Торецького, Кучерового Яру, Софіївки, Вільного, Золотого Колодязя, Нового Шахового, Степів, Нового Донбасу, Чернігівки, Святогорівки, Добропілля, Новогришиного та Удачного.

На Олександрівському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога в районі Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку відбито дев'ять атак загарбників у районах Косівцевого, Нового Запоріжжя, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Білогір'я та Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку ворога в районі Новояковлівки.

На Придніпровському напрямку активних дій ворога не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1560 осіб. Також знешкоджено один танк, п'ять бойових броньованих машин, 25 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, чотири наземні робототехнічні комплекси, літак (підтверджено за попередній період), 1614 безпілотних літальних апаратів, 272 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки ворога.