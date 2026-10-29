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Роман Лазоренко
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15:48, Сьогодні
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Нацбанк знову підвищив облікову ставку

Нацбанк знову підвищив облікову ставку

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 16,5% з огляду на суттєве посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Це рішення підтримає привабливість гривневих активів і стійкість валютного ринку, що дасть змогу зберегти контрольованість інфляційних очікувань та цінової динаміки, повідомляє НБУ.

Упродовж останніх місяців інфляція надалі зростала й помітно перевищила попередній прогноз НБУ. У вересні загальна інфляція пришвидшилася до 10,0% у річному вимірі, а базова — до 8,8% р/р. За оцінками НБУ, такі тенденції збереглися й у жовтні.

«Інфляційну динаміку визначили передусім прямі та вторинні ефекти від подорожчання пального внаслідок війни на Близькому Сході, а також інтенсифікація російських атак на складську й логістичну інфраструктуру України. У таких умовах інфляційні очікування населення залишалися волатильними й підвищеними, а у банків та аналітиків вони відчутно погіршилися», - йдеться у повідомленні.

З огляду на це НБУ підвищив прогноз інфляції на 2026 рік до 12,5%. За оцінками НБУ, лише наслідки обстрілів додадуть до річної інфляції близько 0,7 в. п. Серед інших важливих факторів, що позначатимуться на ціновій динаміці, — ефекти від подорожчання пального та розширення бюджетних стимулів.

У 2027 році інфляція, за прогнозами Нацбанку, сповільниться до 7,3% р/р. Цьому мають посприяти очікуване зниження світових цін на нафту, а також заходи монетарної політики. НБУ й надалі підтримуватиме привабливість гривневих активів та стійкість валютного ринку, що обмежуватиме ціновий тиск. Інфляцію також стримуватиме ймовірне охолодження внутрішнього попиту та ринку праці в найближчі місяці через наслідки російських атак.

Повернення інфляції до цілі 5%, як і раніше, очікується у 2028 році. Вагомою передумовою для цього є поступове послаблення тиску на виробничі витрати бізнесу та нарощування внутрішньої пропозиції товарів і послуг.

Наступне засідання правління Національного банку з питань монетарної політики відбудеться 17 грудня 2026 року.

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#НБУ #Нацбанк #обліковаставка
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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