В Україні підвищили поріг боргу, за якого не можна стягнути єдине житло

В Україні підвищили поріг заборгованості, за якого не можна звертати стягнення на єдине житло боржника, — приблизно зі 170 тисяч до понад 430 тисяч гривень.

Поріг збільшили з 20 до 50 мінімальних заробітних плат. У 2026 році ця сума становить 432 350 грн, уточнили у відомстві. Водночас навіть перевищення цього порогу не означає автоматичного стягнення квартири чи будинку. Про це повідомило Міністерство юстиції.

За розрахунками Мін’юсту, якщо щомісячна плата за комунальні послуги становить 6 тисяч гривень, для накопичення такого боргу потрібно не сплачувати рахунки близько шести років.

Заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко заявив, що боржників за комунальні послуги з такими сумами заборгованості «буквально одиниці».

«Чи будуть відбирати житло за комунальні борги? Завжди була певна сума, до якої житло не забирали. Вона була визначена законом. Раніше це було близько 170 тисяч гривень. Зараз, враховуючи воєнні реалії, курси валют та об’єктивну ситуацію, в якій опинилося населення нашої держави, ми підвищили цю суму до 430 тисяч. Отже, щоб у тебе забрали єдине житло, потрібно дуже постаратися накопичити борги за комуналку. Таких комунальних боржників буквально одиниці. Тобто за комунальні борги у 99,999% випадків єдине житло забирати не будуть. Тут я хочу заспокоїти людей», — Андрій Гайченко, заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби.

Також закон гарантує додатковий захист єдиного житла військовослужбовців. Для боржників за житлово-комунальні послуги, які перебувають на територіях активних бойових дій і тимчасово окупованих територіях, передбачені окремі гарантії.