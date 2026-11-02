На Донеччині за добу окупанти 14 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще троє поранено

За 1 листопада росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Слов'янську. Ще 2 людини в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 629 людей, у тому числі 27 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. Слов’янськ зазнав 2 ударів, зокрема 1 — керованою авіабомбою; загинула 1 людина, пошкоджено 2 багатоповерхівки. Краматорськ зазнав 8 ударів, зокрема 3 — керованими авіабомбами та 3 — FPV-дронами; поранено 1 людину, пошкоджено багатоповерхівку; у Біленькому внаслідок удару FPV-дроном поранено 1 людину. Черкаське зазнало 2 ударів, зокрема 1 — FPV-дроном; пошкоджено приватний будинок, є влучання на території непрацюючого підприємства. Степанівка Новодонецької громади зазнала удару FPV-дроном.









