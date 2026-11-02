У Донецьку після удару українських дронів стався блекаут - ФОТО

В тимчасово окупованому Донецьку у ніч на 2 листопада стався блекаут після ударів українських дронів.

У Донецьку загорівся, імовірно, трансформатор на підстанції 220кВ, повідомив Telegram-канал Exilenova+, опублікувавши фото стовпа диму над темним містом.

Пізніше російський гауляйтер окупованого Донецька Олександр Кулємзін заявив, що електропостачання відключене «частково у всіх районах Донецька». За його словами, без електрики залишились понад 276 тисяч абонентів.