Рус
  • Головна
  • У Донецьку після удару українських дронів стався блекаут - ФОТО
Ольга Романова
редактор
10:57, Сьогодні
Надійне джерело

У Донецьку після удару українських дронів стався блекаут - ФОТО

Читать на русском
У Донецьку після удару українських дронів стався блекаут - ФОТО

В  тимчасово окупованому Донецьку у ніч на 2 листопада стався блекаут після ударів українських дронів.

У Донецьку загорівся, імовірно, трансформатор на підстанції 220кВ, повідомив Telegram-канал Exilenova+, опублікувавши фото стовпа диму над темним містом.

У Донецьку після удару українських дронів стався блекаут - ФОТО, фото-1

Пізніше російський гауляйтер окупованого Донецька Олександр Кулємзін заявив, що електропостачання відключене «частково у всіх районах Донецька». За його словами, без електрики залишились понад 276 тисяч абонентів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донецьк #дрони #вибухи #пожежа #блекаут
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту