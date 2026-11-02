Росіяни скинули дві авіабомби на Слов’янськ: загинула жінка, шестеро людей поранені, - ФОТО

Російські війська вранці 2 листопада скинули дві авіабомби на житловий квартал Слов’янська Донецької області.

Унаслідок удару загинула 68-річна жінка, ще шестеро цивільних отримали поранення. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, окупанти атакували місто двома авіабомбами ФАБ-250 з універсальними модулями планерування та корекції (УМПК). Унаслідок обстрілу загинула 68-річна пенсіонерка. Ще шестеро цивільних віком від 44 до 72 років отримали поранення різного ступеня тяжкості.

«Троє постраждалих перебувають у стані середньої тяжкості. Їм надається медична допомога», — повідомили у прокуратурі.

У потерпілих діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, переломи, уламкові поранення, контузії й забої. Внаслідок російського авіаудару пошкоджено дев’ять багатоквартирних будинків, магазин та автомобілі.

За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.