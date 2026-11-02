Арда Туран: Повністю готові до зустрічі зі «Спортінгом»

– Дуже щасливі грати тут завтра. Як ми граємо і в якому стані перебуваємо – це те, що потрібно продовжувати. Зробимо все, аби перемогти завтра, але, якщо не вдасться виграти, важливо не поступитися. Знаємо силу «Спортінга» та його досягнення, дуже поважаємо цей клуб і, безумовно, викладатимемося більш ніж на 100 відсотків. Повинні робити це в кожному епізоді. У попередньому матчі Ліги чемпіонів з «Інтером» ми показали хорошу гру і тепер повністю готові до зустрічі зі «Спортінгом».



– Луїс Суарес забив тричі в трьох поєдинках Ліги чемпіонів. У чемпіонаті Португалії він відзначився вісім разів у 10 матчах і перебуває в прекрасній формі. Як плануєте протидіяти йому?

– Суарес – прекрасний гравець, і, звичайно, ми це знаємо та поважаємо його. Щоб зупинити його, намагатимемося більше володіти м’ячем і демонструвати власну гру. Ми тут, у Лізі чемпіонів, щоб протистояти найкращим командам і найкращим виконавцям. Дуже його поважаємо, проте, якщо зосередимося лише на Суаресі, інші футболісти зможуть відзначитися. «Спортінг» загалом дуже хороша команда.



– Після оголошення про звільнення головного тренера «Спортінга» стало відомо, що обов’язки наставника виконуватиме Тьягу Фернандеш, який і виведе команду на матч Ліги чемпіонів. Він уже працював із нею та здобув бал у матчі з «Арсеналом». Як ця зміна вплине на колектив та якого результату можна очікувати від «Спортінга»?

– Передусім у такої ситуації як позитивні, так і негативні сторони. Виявляємо величезну повагу до Тьягу Фернандеша та його тренерського штабу, хочу висловити їм свою шану, адже це дуже складна робота. Ви знаєте структуру і загальні принципи управління «Спортінгом». Клуб має 120-річну історію, 23 національні титули, виступи у Європі й перемогу в Кубку володарів кубків, має достатньо майстерності й досвіду, щоб перемагати. Безумовно, такі зміни мають як позитивні, так і негативні моменти, але наша налаштованість залишається незмінною: готуємося до протистояння із сильним суперником.



– Обидві команди віддають перевагу контролю гри та володінню мʼячем. Що можете сказати про тактичне протистояння зі «Спортінгом»?

– «Спортінг», як ми вже наголошували, любить контролювати м’яч, водночас дуже добре діє під час переходів в атаку. Їхні вінгери активно підключаються до контратак, вони дуже ефективні в цьому компоненті. Саме так команди демонструють найвищий рівень гри в Лізі чемпіонів. Якщо ми також хочемо грати на такому рівні, то повинні брати до уваги кожну деталь. Як уже наголошував, ми готові до завтрашнього матчу й не відмовлятимемося від власного стилю гри – контролюватимемо м’яч і намагатимемося якнайдовше утримувати його під своїм контролем.



– Наскільки важливо для вас тренувати футболістів, яких викликають до збірної Бразилії?

– Подекуди такі ситуації можуть створювати певні труднощі. Наприклад, моїх гравців викликали до збірної Бразилії, через що на них чекає дуже довгий переліт. У цьому є певні проблеми. Ми одна сім’я, адже разом живемо та тренуємося. Я молодий тренер, і це частина стратегії нашого клубу. Безумовно, гравці мають власні кар’єрні цілі та прагнуть здобувати титули, утім їхні мрії та плани на майбутнє як особистостей не менш важливі, ніж кар’єрні амбіції. Говорю про це, тому що ми разом тренуємося, живемо та є найкращими друзями, які можуть ділитися один з одним секретами. Для них я немов старший брат. Авжеж, виклик до національної збірної – мрія кожного. І ви знаєте, що найкращі футболісти отримують таку можливість і виходять на кожен матч як на останній. Від імені гравців і від себе особисто можу сказати, що ми дуже від цього щасливі.