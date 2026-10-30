На Донеччині за добу окупанти 26 разів обстріляли населені пункти: пʼятеро людей поранено

За 29 жовтня росіяни поранили 5 жителів Донеччини.

Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 551 людину, у тому числі 59 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Слов'янську поранено 5 людей, пошкоджено 9 багатоповерхівок, 2 приватні будинки, 2 адмінбудівлі та 6 автомобілів. У Краматорську пошкоджено 11 приватних будинків і торговий заклад, у Біленькому пошкоджено приватний будинок, у Дмитрівці — автомобіль. У Привіллі та Олександрівці Черкаської громади пошкоджено по приватному будинку. В Олександрівці пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю та інфраструктуру; у Львівці пошкоджено авто.



