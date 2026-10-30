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За добу захисники України знищили 1590 російських окупантів та два літаки

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1590 солдатів. Знищено один танк, 3 бойові броньовані машини, 21 артилерійську систему, РСЗВ, систему ППО та 2 літаки. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 30 жовтня 2026 року: Особовий склад: близько 1 586 500 (+1 590) осіб. Озброєння та військова техніка: Танки: 12 450 (+1)

Бойові броньовані машини: 25 617 (+3)

Артилерійські системи: 51 720 (+21)

РСЗВ: 2 246 (+1)

Засоби ППО: 1 728 (+1)

Літаки: 452 (+2)

Гелікоптери: 356. Безпілотні системи та ракети: Наземні робототехнічні комплекси: 3 039 (+3)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 588 998

(+1 589)

Крилаті ракети: 5 140. Морська техніка: Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2. Техніка забезпечення: Автомобільна техніка та автоцистерни: 168 274 (+264)

Спеціальна техніка: 4 860. Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор