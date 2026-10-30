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За добу захисники України знищили 1590 російських окупантів та два літаки
Упродовж минулої доби російська армія втратила 1590 солдатів.
Знищено один танк, 3 бойові броньовані машини, 21 артилерійську систему, РСЗВ, систему ППО та 2 літаки. Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 30 жовтня 2026 року:
Особовий склад:
близько 1 586 500 (+1 590) осіб.
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 450 (+1)
- Бойові броньовані машини: 25 617 (+3)
- Артилерійські системи: 51 720 (+21)
- РСЗВ: 2 246 (+1)
- Засоби ППО: 1 728 (+1)
- Літаки: 452 (+2)
- Гелікоптери: 356.
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 039 (+3)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 588 998
- (+1 589)
- Крилаті ракети: 5 140.
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2.
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 168 274 (+264)
- Спеціальна техніка: 4 860.
Дані уточнюються.
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