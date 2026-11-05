За добу захисники України знищили 2380 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 2380 солдатів.

Знищено один танк, 3 бойові броньовані машини, 23 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 5 засобів ППО, 5 НРК, 375 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн і 2 штуки спецтехніки. Про це повідомили у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 5 листопада 2026 року.

Особовий склад:

близько 1 599 390 (+2 380) осіб.

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 454 (+1)

Бойові броньовані машини: 25 643 (+3)

Артилерійські системи: 51 902 (+23)

РСЗВ: 2 254 (+2)

Засоби ППО: 1 738 (+5)

Літаки: 452

Гелікоптери: 356.

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 077 (+5)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 596 221 (+1 163)

Крилаті ракети: 5 192.

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2.

Техніка забезпечення: